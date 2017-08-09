أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء أنها شرعت في بناء "جدار أمني" على الحدود مع ايران لمنع عمليات العبور غير القانونية.

وأظهرت صورا نشرت على موقع مكتب محافظ (آغري) شرقي تركيا لقطع جدار خراساني كبيرة تم نقلها الى موقع تشييد الجدار الذي تم بناؤه على طلب من وزارة الدفاع التركية.

وأجرى محافظ (آغري) سليمان إلبان وقائد الشرطة كنعان يلديز وقائد قوات الدرك جوكهان شاهين زيارة الى موقع البناء الذي سيتم على خمس مراحل بين (آغري) ومدينة (اغدير) ويمتد على طول 144 كيلومترا من اجمالي 500 كيلومترا تربط حدود تركيا مع ايران.

ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الأولى من بناء "الجدار الأمني" التي تتضمن أيضا "طريقا أمنيا" للقيام بدوريات بالمنطقة في أكتوبر المقبل.

وكانت السلطات التركية أعلنت في مايو الماضي عزمها بناء جدار خرساني على حدودها مع إيران "لمنع هجمات" حزب العمال الكردستاني.