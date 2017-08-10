أحيت مدينة ناغازاكي اليابانية امس الذكرى الـ 72 لمأساة قصفها بقنبلة ذرية صيف 1945، إبان الحرب العالمية الثانية، وذلك في حفل اتسم بدعوة مؤثرة وجهها رئيس بلديتها لتوقيع معاهدة جديدة للأمم المتحدة من أجل حظر الأسلحة النووية. وقال رئيس بلدية ناغازاكي، توموهيسا تاو، مخاطبا الحكومة في «إعلان السلام» السنوي، الذي ألقاه باليابانية وترجم إلى عدد كبير من اللغات: «بصفتنا البلد الوحيد الذي عانى من ويلات تلك الأسلحة، أطلب منكم القيام بكل ما في وسعكم للمشاركة في أقرب وقت في هذه المفاوضات، وإعادة النظر في سياستكم الدفاعية التي تعتمد على مظلة نووية».