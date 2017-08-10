حذر مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق من وجود مخاوف من عمليات انتقام تطول الأبرياء في قضاء تلعفر إذا شارك الحشد الشعبي في تحريره من تنظيم داعش.

وقال بارزاني في تصريحات صحافية امس نقلتها قناة «السومرية» الإخبارية إن «الحرب الطائفية موجودة ولا سيادة للدولة».

وأضاف:«ليست لدينا مشاكل مع الحشد الشعبي، لكننا بالتأكيد لن نسمح بدخول هذه القوات إلى أراضي كردستان ولن ندعو إلى الحرب ولن نبادر إليها، ولكن لدينا حق الدفاع عن النفس إذا فرضت علينا».

إلى ذلك، كشف مصدر عسكري مسؤول، امس عن إنشاء قاعدة أميركية عسكرية قرب قضاء تلعفر شمال غرب العراق.

وفي تصريح بحسب الأناضول، أوضح المقدم مهدي الخفاجي مسؤول وحدة الآليات العسكرية الثقيلة بالجيش العراقي، أن إنشاء القاعدة جاء بموجب مشاورات جرت بين قوات أميركية وعراقية، الجمعة الماضية، في منطقة «زمار» غرب الموصل.

وبحسب الخفاجي فإن الفرق الفنية والهندسية أتمت أكثر من 50% من أعمال إنشاء القاعدة.