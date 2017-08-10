أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة نائية في اقليم (سيتشوان) جنوب غرب الصين مساء يوم امس الاول بقوة سبع درجات على مقياس ريختر الى 20 قتيلا و431 مصابا.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مكتب المعلومات في حكومة الاقليم قوله في بيان اليوم ان من بين المصابين 18 شخصا حالتهم حرجة.

واضاف ان "اكثر من 50 ألف شخص من بينهم 126 اجنبيا تم اجلاؤهم من المنطقة عقب الزلزال الذي وقع الساعة 19ر9 مساء (19ر13 بتوقيت غرينتش)".

وفى مايو 2008 ضرب زلزال بقوة 8 درجات مقاطعة سيتشوان مما اسفر عن مصرع اكثر من 69 الف شخص وترك اكثر من 17 الف شخص فى عداد المفقودين