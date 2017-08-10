دانت اليابان اليوم الخميس تهديدات كوريا الشمالية الاخيرة باطلاق صاروخ باليستي على جزيرة (غوام) التابعة للولايات المتحدة بالمحيط الهادئ.

وقال كبير امناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهاد سوغا في مؤتمر صحفي ان التهديدات "تشكل انتهاكا واضحا لامن المنطقة والمجتمع الدولي بما فيها اليابان".

واضاف ان بلاده تراقب وتحلل جميع المعلومات الممكنة حول التحركات الكورية الشمالية عن كثب متعهدا بالاستمرار والمحافظة على المراقبة والرصد باعلى المستويات اضافة الى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة الموقف.



وجاءت تصريحات سوغا بعد اعلان القوة الاستراتيجية للجيش الكوري الشمالي انها تعمل على خطة تشغيلية جديدة لضرب جزيرة (غوام) باربعة صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز (هواسونغ 12) وستحلق فوق اليابان.



واوضحت انه تتم دراسة الخطة حاليا ووضع اللمسات الاخيرة فيها لتكون جاهزة وتدخل حيز التنفيذ بطريقة متتالية ومتزامنة في اللحظة التي يقرر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-ان العمل فيها.



وتسعى بيونغ يانغ من خلال الخطة التشغيلة الى استهداف المنشآت والقواعد العسكرية الامريكية في جزيرة (غوام) ومن ضمنها قاعدة (اندرسون) للقوة الجوية التي تحتفظ فيها بالقاذفات الامريكية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.



يذكر ان كوريا الشمالية اختبرت صاروخ (هواسونغ 12) في شهر مايو الماضي ولا يقل نطاق الصواريخ عن خمسة آلاف كيلومتر في حين تبعد جزيرة (غوام) 3500 كيلومتر عن كوريا الشمالية