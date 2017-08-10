أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر السعري 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 6845 نقطة ونقطتين للمؤشر الوزني بينما انخفض مؤشر (كويت 15) 9ر0 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 4ر19 مليون دينار كويتي (نحو 2ر64 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر71 مليون سهم تمت عبر 3401 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(بيتك) و(وطني) و(بنك وربة) و(هيومن سوفت) و(كابلات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ارجان) و(وربة ت) و(أسمنت أبيض) و(خليج ت) و(كابلات) و(صفاة عالمي) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية