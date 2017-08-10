عثر اليوم الخميس على عبوة يشتبه في أنها قنبلة عند موقع بناء بالقرب من محطة فوكوشيما النووية.

وقالت شركة طوكيو إليكتريك باور إن عامل عثر على عبوة يشتبه في أنها قنبلة صباح اليوم، عندما كان يقوم بالحفر في مكان مخصص للسيارات على بعد كيلومتر من المفاعلات المتضررة بمحطة فوكوشيما النووية.

وكانت المحطة قد تعرضت لانصهارات في ثلاثة من المفاعلات الستة بها، عقب أن ضربها زلزال قوي ونتجت عنه موجات مد عاتية (تسونامي) في آذار/مارس 2011

وقال مسؤولون بالشرطة إن العبوة طولها 85 سنتيمترا وعرضها 15 سنتيمترا.

وقال مسؤولون محليون لوسائل الإعلام اليابانية إن هذا الجزء من المنطقة كان مطارا صغيرا وقت الحرب، وتعرض للهجوم من جانب القوات الأمريكية.