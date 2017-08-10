ذكرت تقارير اعلامية اليوم الخميس ان الشرطة التركية اعتقلت شخصا من اصول روسية ينتمي لما يسمى تنظيم (داعش) و35 آخرين يشتبه في استخدامهم تطبيق (بايلوك) الذي تقوم منظمة (فتح الله غولن) او (الكيان الموازي) باستخدامه للتواصل فيما بينها.

وقالت وكالة (دوغان) التركية للانباء ان الشخص المعتقل من (داعش) ويدعى ريناد باكاييف كان يخطط لإسقاط طائرة امريكية متمركزة في قاعدة (انجرليك) الجوية بمدينة (اضنة) جنوب تركيا بواسطة طائرة من دون طيار.

وتشن السلطات التركية حملة اعتقالات طالت العشرات من الاشخاص الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم (داعش) الذي نفذت عناصره هجمات انتحارية في عدة مدن تركية كان اعنفها الذي وقع في انقرة في اكتوبر 2015 وادى الى قتل 103 اشخاص.

وفي تطور اخر اعتقلت السلطات الأمنية التركية اليوم 35 شخصا يشتبه في استخدامهم تطبيق (بايلوك) من بينهم محرر صحيفة (بيرغون) (بوراك اكيجي) بعد ثبوت استخدامه لهذا التطبيق وصحفيان اخران.

واكدت اجهزة الاستخبارات التركية في وقت سابق ان اكثر من 250 ألف شخص استخدموا تطبيق (بايلوك) الذي صمم خصيصا ليكون أداة التواصل في المنظمة قبل محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

يذكر ان كل من يستخدم تطبيق (بايلوك) أو يحمله فحسب معرض للتوقيف بتهمة الانتماء الى هذه المنظمة التي تعبرها السلطات التركية (منظمة ارهابية)