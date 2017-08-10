قالت المنظمة الدولية للهجرة إن مهربين أجبروا نحو 180 مهاجرا إثيوبيا وصوماليا على القفز في البحر قبالة ساحل اليمن في وقت مبكر اليوم الخميس وإن 55 منهم اعتبروا في عداد الموتى.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن هذه هي ثاني واقعة من نوعها في يومين قبالة محافظة شبوة في جنوب اليمن حيث أغرق مهرب "عمدا" 50 مهاجرا أفريقيا دون العشرين من العمر أمس الأربعاء بعدما أجبر 120 راكبا على القفز من زورقه.

وقالت أوليفيا هيدون المتحدثة باسم المنظمة "رأينا خمس جثث ونستطيع أن نؤكد مقتل خمسة... لا يزال هناك 50 مفقودا في هذه الواقعة وبالتالي يعتبر 55 في عداد الموتى" وتابعت "ربما تكون بداية اتجاه جديد.. يعرف المهربون أن الوضع خطير بالنسبة لهم ويمكن أن يتعرضوا لإطلاق النار لذا يجبرونهم على النزول قرب الشاطئ".