بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وزير خارجية الأردن ايمن الصفدي اليوم الخميس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان ان الطرفين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتعاون الامني والاستخباري والاقتصادي والحرب ضد الارهاب .

وأوضح البيان ان الطرفين بحثا كذلك سبل توحيد المواقف بشان القضاء على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) نهائيا في المنطقة ومعالجة جذور الارهاب ومنها الفكرية.

وأشار إلى ان العبادي والصفدي بحثا أيضا امكانية تهيئة المستلزمات كافة للاسراع بفتح منفذ (طريبيل) الحدودي والطريق المؤدي اليه .

ونقل الصفدي تهنئة ملك الأردن ورئيس الوزراء الاردني للعراق بالمكاسب التي حققتها القوات العراقية ضد (داعش) وتحرير الاراضي العراقية مؤكدا ان المعركة واحدة والعدو واحد والاردن حكومة وشعبا يساند العراق في حربه على الإرهاب.

وقد وصل وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.