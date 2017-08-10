أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس أن ضابط شرطة وثلاثة "ارهابيين" قتلوا في تبادل لإطلاق النار بمحافظة (قنا) جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن العناصر "الارهابية" وهم من مستهدفي كنائس وكمائن شرطية في الآونة الأخيرة تمركزوا بأحد الكهوف داخل منطقة جبلية وعرة بمحافظة قنا وبادروا قوات الشرطة بإطلاق النيران بكثافة ما اضطرها لمبادلتهم .

وذكرت أن التعامل مع تلك العناصر اسفر عن مقتل ضابط شرطة برتبة رائد مشيرة الى العثور على ثلاث بنادق وعدد من العبوات المعدة للتفجير والألغام الأرضية والأحزمة الناسفة .

وأشارت الى أن من بين الحوادث التي نفذتها تلك العناصر التعدي على بعض المواطنين المسيحيين أثناء توجههم لزيارة أحد الاديرة بمحافظة المنيا جنوبي مصر وكذلك محاولة هروب من تمركز أمني بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد ما أسفر عن مقتل شرطي ومدني