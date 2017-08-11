أشاد مراقبون دوليون امس بإدارة الانتخابات الرئاسية في كينيا وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنها لم تلحظ أي دلائل على تلاعب رغم شكاوى المعارضين واحتجاجات في أماكن متفرقة. وأطلقت الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع أثناء اشتباكها مع أنصار المعارضة في أحد أحياء نيروبي لكن الهدوء ساد أغلب أرجاء العاصمة وبقية البلاد بعد مقتل أربعة أشخاص في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات أمس الأول. من جانبها، دعت المعارضة في مؤتمر صحافي امس اللجنة الانتخابية إلى اعلان «فوز» مرشحها رايلا اودينغا، مؤكدة انها تستند في ذلك إلى نتائج تشير إلى حصوله على ثمانية ملايين صوت مقابل 7.75 ملايين للرئيس المنتهية ولايته اوهورو كينياتا.