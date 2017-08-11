حماس ترفض توصية فتح عقد جلسة لـ «الوطني الفلسطيني»

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خصومه اليساريين ووسائل الإعلام في إسرائيل بمحاولة الإطاحة بحكومته من خلال الضغط على المحققين لتوجيه اتهامات له «بأي ثمن».

وتستجوب الشرطة نتنياهو (67 عاما) في قضيتين. وتتعلق (القضية 1000) بهدايا أعطاها رجلا أعمال له ولعائلته في حين تتصل الثانية وهي (القضية 2000) بمحادثات أجراها مع ناشر إسرائيلي.

كما استجوبت الشرطة زوجته سارة بشأن مزاعم متعلقة بإساءة استخدام أموال حكومية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع إن المدعي العام بصدد توجيه اتهامات لها.

وقال نتنياهو لتجمع حاشد من أعضاء حزبه ليكود اليميني في خطاب بثته على الهواء مباشرة قنوات التلفزيون الرئيسية الثلاث في إسرائيل «اليسار ووسائل الإعلام التي تخدمه... يدبرون فضائح لا نهاية لها وتقارير لا حصر لها وعناوين أخبار بلا نهاية فلربما.. لربما يعلق (في الأذهان) شيء».

ووصف جلبة التحقيقات الجنائية المثارة حوله بأنها «جعجعة بلا طحن» ورفض التكهنات بأنه سيضطر للاستقالة مكتفيا بالقول على فيسبوك «لن يحدث».

وسخر في خطابه قائلا إن ثمة شائعات بأن السلطات ستستدعي حتى كلبة الأسرة كايا للاستجواب.

وفي غضون ذلك، حذرت إسرائيل قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة امس من محاولة إحباط إنشائها لجدار حدودي يهدف إلى منع حفر أنفاق بين الجانبين.

وقالت إنها وضعت خرائط لمرابض للمسلحين مخبأة أسفل مواقع مدنية في القطاع الذي يمكن أن يتعرض للهجوم في أي حرب جديدة.

إلى ذلك، رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» توصية اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، عقد جلسة للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة والمصادقة على برنامجها السياسي.