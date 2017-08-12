نصب نشطاء ومعارضون للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالونات ساخرة على هيئة دجاجة بيضاء كبيرة تشبه فى هيئتها «ترامب» بشعره الذهبى وذلك بالقرب من حديقة البيت الأبيض.

ويبلغ ارتفاع الدجاجة المطاطية ثلاثين قدما وتحمل اسم “دون” وتشبه في شعرها الذهبي وتسريحتها دونالد ترامب وتم تنصيبها في حديقة “إليبس“، التي تقع مباشرة خلف مقر الرئيس الأميركي.



ويقول تاران سينغ برار صانع الافلام القادم من كاليفورنيا وصاحب اللعبة العملاقة إنه قام بابتكار هذه الدجاجة على شكل ترامب لتنمية الوعي والتذكير بمدى سوء سلوك الرئيس الامريكي وافعاله غير المتوازنة.



وأضاف تاران” الرئيس لم يصدر بعد اقراره الضريبي. يبدو أنه يخشى القيام بذلك.”



واعتبر صانع الافلام الامريكي أن ترامب يخاف من مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يشعر بالجبن امام كوريا الشمالية ومع ذلك يقيم عرضا عسكريا في العاصمة واشنطن.



وتجمع الناس حول اللعبة الضخمة في الحديقة القريبة من البيت الابيض، إذ عمدوا على التقاط السيلفي بالقرب منها.



وفي وقت سابق من هذا العام، ظهرت الدجاجة العملاقة، في إطار احتجاجات طالبت ترامب بالإفصاح عن دخله وسجله الضريبي.