قال مسؤولون في حزب رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف إن زوجته ستخوض انتخابات لشغل مقعده البرلماني الذي أجبر على تركه بعدما قضت المحكمة العليا الشهر الماضي بعدم أهليته للبقاء في منصبه.

وقال آصف كرماني مستشار نواز شريف إن كلثوم زوجة شريف ستكون مرشحة حزب «الرابطة الإسلامية/جناح نواز» في الانتخابات الفرعية المقررة في غضون نحو 45 يوما، مضيفا «قدمنا أوراق ترشيح السيدة كلثوم نواز شريف».

وستخوض كلثوم، التي لم يسبق لها الترشح للبرلمان، الانتخابات في المعقل السياسي لزوجها داخل المدينة المسورة في لاهور.

وقال محمد سافدار زوج ابنة نواز شريف، وهو أيضا عضو في البرلمان «سنفوز إن شاء الله بهذا المقعد بأغلبية كبيرة».

من جهة أخرى، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 26 آخرون حين انفجرت قنبلة وضعت على جانب الطريق في منطقة قبلية في باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، على ما ذكر مسؤولون.

وأصاب الانفجار حافلة تقل مدنيين، معظمهم من العمال، في قرية حدودية في منطقة باجور القبلية، إحدى المناطق السبع في باكستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.