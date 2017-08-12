تظهر أرقام جديدة أن ١٧% من مجمل مهاجري دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى إسرائيل، خلال سنوات التسعينيات ومنتصفها، غادروا «موطنهم الجديد»، وهاجروا مرة أخرى إلى دول غربية أو عادوا إلى دولهم الأصلية، وذلك ما أظهرته معطيات «دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية».

الأرقام نفسها تظهر أن الشبان المتحدثين باللغة الروسية، ممن هم في أوج فترة عطائهم وإنتاجهم، يفضلون اليوم ترك فلسطين المحتلة أكثر من شبان المجموعات المهاجرة من دول أخرى إلى إسرائيل، ويبلغ عدد هؤلاء ضعف اليهود المولودين في فلسطين والذين هاجروا منها أساسا.

وفي بيانات «الدائرة»، يظهر أيضا أنه في السنوات بين ١٩٩٠ - ١٩٩٦ قدم من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى فلسطين المحتلة نحو ٦٥٠ ألف شخص، من بين هؤلاء ١٨٥ ألفا كانوا دون سن العشرين عاما، وهي الفئة التي يطلق عليها «جيل ١.٥».

لكن، من المعطيات الحديثة يتبين أن ٣٢ ألفا، أي ما نسبته ١٧% من «جيل ١.٥» تركوا إسرائيل.

أما نسبة المهاجرين الروس إلى إسرائيل ثم منها، فهي تتراوح بين ١١% ـ 13%، في حين تصل نسبة الذين ولدوا في فلسطين خلال سنوات ١٩٧٠ ـ ١٩٩٥، ثم هاجروا منها إلى ٥%. كذلك يتبين أنه بين ١٩٩٠ ـ ٢٠١٤ هاجر نحو ٣٠٠ ألف شخص دون العودة إلى إسرائيل، من بينهم ٣٨% روس.

ويقول الباحث في معهد «بروكديل» ميخائيل بيليبوف: إن هناك سببين مركزيين لهجرة «جيل ١.٥»، السبب الأول يتشاركون فيه مع مجمل الشبان في إسرائيل، وهو أن «الطبقة الوسطى الإسرائيلية تعاني غلاء المعيشة».

أما السبب الثاني، فهو «عدم فصل الدين عن الدولة، وعدم وجود زواج مدني في إسرائيل، فضلا عن كون المهاجر يشعر بانتماء أقل تجاه الدولة التي يولد ويكبر فيها، لأن العلاقات العائلية التي تجذبه إلى البقاء تكون أقل، كما أن التجارب التي خزنها خلال تأقلمه في الدولة الجديدة قد تكون مؤلمة نتيجة شوقه إلى وطنه الأم وصعوبة اعتياده الثقافة الجديدة».

أما أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة بار إيلان لاريسا رمنيك، فرأت أن هجرة «جيل ١.٥» هي «مشكلة قومية كبيرة»، لافتة إلى أن «إسرائيل لا تبذل جهودا كافية بهدف إبقاء الشبان الموهوبين والمتعلمين الذين استجلبوا إلى هنا من خلال استثمار موارد كثيرة».

وأوضحت رمنيك ان «إسرائيل صرفت طاقات هائلة في تنظيم الهجرة إليها عبر بحثها عن يهود وأنصاف وأرباع يهود في زوايا روسيا الكبرى.

ورغم ذلك عندما وصل هؤلاء تركتهم يقارعون وحيدين لإبقاء رؤوسهم فوق الماء».