ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان 23 عنصرا من عناصر جيش الاسلام السوري المعارض قتلوا في تفجير انتحاري استهدف معسكرهم عند الحدود الاردنية - السورية.

واوضح المرصد في بيان اصدره مساء امس الجمعة ان انفجارا عنيفا هز منطقة نصيب بالريف الجنوبي لدرعا المتاخم للحدود مع الاردن استهدف تجمعا في معسكر لجيش الاسلام وتسبب في قتل نحو 23 من عناصر الجيش واصابة عشرين اخرين باصابات حرجة.

وأعلن جيش الاسلام في مطلع مايو الماضي انتهاء العملية التي أطلقها "لتقويض جبهة النصرة" في الغوطة الشرقية وأكد ان العملية "قضت على مقومات وجود هذا التنظيم ولم تبق منه إلا فلول طريدة".