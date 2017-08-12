اعلنت مصادر امنية تركية اليوم السبت وفاة جندي تركي متأثرا بجروح اصيب بها خلال اشتباكات مع عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني شرق البلاد.
ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن مصادر امنية قولها ان ثلاثة جنود اتراك اصيبوا بجروح امس الجمعة خلال عملية امنية ضد المنظمة في ولاية (تونج إيلي) وتم نقلهم الى المستشفى.
واضافت ان "احد هؤلاء الجنود المصابين توفي فجر اليوم في المستشفى متأثرا بجراحه البليغة".
ودأبت القوات التركية على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره جنوب وجنوب شرق البلاد وشمال العراق ردا على هجمات ارهابية ينفذها داخل البلاد بين الحين والآخر ضد المدنيين وعناصر الامن التركي