تسببت فيضانات مفاجئة نجمت عن أمطار غزيرة في مقتل أحد عشر شخصا في شمال شرق إيران؛ حيث اعتبر شخصان أيضا في عداد المفقودين، كما أعلن «الهلال الأحمر» السبت.

وقال قائد عمليات الإغاثة في الهلال الأحمر مرتضى سليمي لوكالة الانباء الطالبية «حتى الآن، قتل احد عشر شخصا، ثمانية في محافظة خراسان رضوي واثنان في غولستان وواحد في خراسان شمالي».

والشخصان اللذان اعتبرا مفقودين هما من عائلة تتألف من ثلاثة اشخاص جرفت الامطار الغزيرة سيارتهم في غولستان، وعثر على جثة الشخص الثالث.

وتأثرت خمس محافظات بالاجمال بهذه الفيضانات، ولا تزال قرى مقطوعة عن العالم.