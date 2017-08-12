اعلنت السلطات التركية اليوم السبت مقتل جنديين في انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر حزب العمال الكردستاني في بلدة (ساسون) بمدينة (باتمان) جنوب شرق تركيا.

وقالت وكالة (أناضول) التركية اليوم السبت ان عناصر الحزب قاموا بتفجير عبوة ناسفة على الطريق أثناء مرور عربة عسكرية تقل جنودا في منطقة ريفية بالبلدة.

وعلى صعيد متصل اعلن مكتب محافظ مدينة (طرابزون) شمال شرق تركيا مساء أمس الجمعة مقتل جندي ومدني يبلغ من العمر 15 عاما واصابة جنديين آخرين ومدني اثر اشتباكات وقعت بين القوات التركية وعناصر حزب العمال في بلدة (ماجكا) بالمدينة.

يذكر ان حزب العمال استأنف قتاله ضد القوات التركية في يوليو 2015 بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف العام واسفر القتال المتجدد بين الطرفين عن قتل أكثر من 1200 رجل امن تركي ومدني فيما قتل الجيش التركي أكثر من عشرة آلاف عنصر من الحزب في تركيا وفي شمال العراق.(