- هدفها الارتقاء بمستوى النظافة العامة



- إحكام الرقابة على القصابين الجائلين والاعلانات وشركات التنظيف والتعديات على املاك الدولة



تعتزم إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت إطلاق حملة #بتعاونكم-نجملها بعد أن انتهى الفريق الاعلامي من وضع خطة ميدانية تصاحب هذه الحملة الواسعة بالتنسيق والتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق والتدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفرق الطوارئ وأقسام ازالة المخالفات في أفرع البلدية بالمحافظات للقيام بعمليات التفتيش وفق جدول زمني وتهدف الحملة الى الارتقاء بمستوى النظافة العامة في جميع المحافظات .



وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة بأن الحملة التي ستطلقها في ٢٠ اغسطس الجاري على مدى 3 شهور ستشمل تكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختصة من خلال متابعة عمل شركات التنظيف بشكل يومي والتأكد من مدى التزامها بغسيل وتعقيم الحاويات بشكل دوري وتطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في بنود العقود المبرمة مع البلدية بشأن اي قصور الى جانب التنسيق مع شركة المشروعات السياحية فيما يخص المحافظة على نظافة الواجهات البحرية والمتنزهات العامة .



وأكدت العلاقات العامة على تفعيل لائحة النظافة فيما يتعلق برمي الانقاض والمخلفات وإتلاف المزروعات وكذلك رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع في الشوارع والميادين والساحات والتصدي لاستغلال المساحات والارتدادات على املاك الدولة وأي مخالفات تخص اشغال الطريق وأيضا المساحات امام المطاعم والمقاهي والمحلات . والتي تسبب عرقلة الطريق أمام المشاة .



وأشارت العلاقات العامة إلى أن حملة النظافة ستتضمن التصدي لظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين الذين يقومون بعرض المواد الغذائية في الساحات العامة وأمام المساجد وتسول عمال النظافة واتخاذ الاجراءات الرادعة لهذه الظاهرة اضافة الى تفعيل الرقابة من قبل مفتشي البلدية ممن يحملون الضبطية القضائية لمكافحة القصابين الجائلين اثناء ايام عيد الأضحى المبارك .



ولفتت العلاقات العامة إلى أن الحملة ستركز على تكثيف الرقابة لإزالة الاعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام خاصة في المناسبات والأعياد وكذلك تشديد الرقابة على مخازن الجمعيات والأسواق الموازية وشركات الاغذية للتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات الصحية بالإضافة إلى إحكام الرقابة على المطاعم والمحلات للتأكد من بمدى التزامها بالتراخيص الصحية والاشتراطات واللوائح والنظم المتبعة .



وتابعت العلاقات العامة بأن الحملة ستشمل تكثيف الجولات الرقابية من قبل مفتشي فرق الطوارئ وأقسام ازالة المخالفات في أفرع البلدية بالمحافظات اتجاه كافة التعديات على املاك الدولة بمختلف أنواعها سواء استغلال المساحات غير المرخصة امام المقاهي ومكاتب الشحن وغيرها من المحلات التجارية بالإضافة الى تكثيف عمليات التفتيش الرقابية على الاعلانات التجارية في المجمعات للتأكد من سريان تراخيصها