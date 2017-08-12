أعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت ان قوات النظام السوري احكمت سيطرتها على مدينة (السخنة) وهي آخر مدينة رئيسية تحت سيطرة ما يسمى تنظيم (داعش) بمحافظة حمص.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري في جيش النظام قوله في بيان ان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة احكمت سيطرتها الكاملة على مدينة (السخنة) شمال شرق تدمر بنحو 70 كيلومتر بعد عمليات مكثفة ضد تنظيم (داعش).



ولفت المصدر الى ان العمليات اسفرت عن مقتل اعداد كبيرة من مقاتلي تنظيم (داعش) وتدمير عتادهم واسلحتهم مبينا ان وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تتابع عملياتها لتأمين محيط المنطقة ومطاردة فلول التنظيم المدمرة.



وتعد مدينة (السخنة) اكبر تجمع لتنظيم (داعش) في ريف حمص الشرقي واهم طرق امداده الرئيسية كونها عقدة وصل مهمة بين ارياف حمص ودير الزور ومدينة الرقة اكبر تجمعات التنظيم الذي يحاصر عشرات الاف المواطنين