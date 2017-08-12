شيعت مدينة سرمين في محافظة ادلب شمال غربي سورية سبعة من متطوعي الدفاع المدني قتلوا ليل الجمعة / السبت .

ونعى الدفاع المدني ، في بيان له اليوم السبت تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د . ب. أ) نسخة منه ، المتطوعين السبعة.

وقال البيان " قامت مجموعة مسلحة بتصفية الزمرة المناوبة في المركز والبالغ عددها سبعة عناصر، وسرقة سيارتين نوع فان(حافلة صغيرة) إلى جانب خوذ بيضاء وقبضات هيترا ".

وطالب الدفاع المدني جميع الحواجز في الشمال السوري بحجز أي سيارة فان للدفاع المدني لا تحمل اوراقا بشأن مهمة رسمية ممهورة بختم الدفاع المدني حتى يتم التأكد من ملكيتها .

وقال سكان محليون في مدينة سرمين: " يبدو إن المسلحين استخدموا مسدسات مزودة بكواتم صوت، إذ لم يسمع صوت إطلاق النار في مركز الدفاع الوطني " .

وتكررت حوادث الاغتيال في محافظة إدلب في الأشهر الماضية، واستهدفت بشكل أساسي موظفي المنظمات المدنية والإغاثية، إلى جانب قادة عسكريين.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سورية، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ عدد الضحايا 69، خلال 135 حادثة اعتداء على مراكز حيوية يعملون فيها.

ويتركز عمل الفريق على إنقاذ المدنيين، وإسعاف الجرحى وإطفاء الحرائق والمساعدة في نقل الجرحى من وإلى المستشفيات الميدانية، ودعم العاملين في شبكات المياه والكهرباء.