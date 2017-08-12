أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري محافظة (الإسكندرية) شمالي البلاد الى41 قتيلا فيما لايزال 132 مصابا بالمستشفيات.

واشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان الى خروج 47 مصابا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم في الحادث الذي وقع امس الجمعة عندما اطاح قطار قادم من القاهرة بمؤخرة قطار متوقف كان في طريقه الى محافظة بورسعيد.

واوضح المتحدث أن أغلب الحالات بالمستشفيات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة فيما عدا 12 حالة بالرعاية المركزة مشيرا الى رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الاسكندرية.

وكان مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية المصرية أعلن في وقت سابق اليوم الانتهاء من أعمال رفع العربات التي خرجت عن القضبان جراء تصادم القطارين مشيرا الى استئناف حركة سير القطارات على خط مفرد في الاتجاهين لحين تجهيز الخط الآخر.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بفتح تحقيقات عاجلة في ملابسات الحادث والتعرف على أسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه مؤكدا تسخير الدولة كل امكاناتها لتوفير الرعاية للمصابين جراء الحادث