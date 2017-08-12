أعلنت السعودية، اليوم السبت، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم هذا العام، بلغ حتى نهاية أمس الجمعة 570.139 ألف حاج، توفي منهم 28.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن المديرية العامة للجوازات في إحصائيتها اليومية، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 566.810 ألفاً، وعن طريق البر 5849 حاجاً، وعن طريق البحر 480 حاجاً.



ووصل عدد حجاج بيت الله الحرام العام الماضي، نحو 1.9 مليون حاج، بحسب أرقام رسمية.



وقالت المديرية أن عدد العام الجاري يزيد بنحو 73.117 ألف حاج عن عدد القادمين للفترة المناظرة من العام الماضي.

ولم يشر التقرير إلى أسباب وفاة الحجاج الـ 28.



ومنذ 24 يوليو/ تموز الماضي، بدأت المملكة العربية السعودية في استقبال وفود الحجاج من جميع الدول الإسلامية لأداء الفريضة.



وأعلنت السعودية في 5 يناير/كانون الثاني، أنها سترفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءاً من موسم الحج القادم (الذي ينطلق بعد أيام)، وذلك بعد 4 سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج، نظراً لأعمال التوسعة في الحرم المكي.



وكانت السعودية قامت خلال السنوات الأربع الماضية، بخفض عدد حجاج الداخل بنسبة 50 بالمائة، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20 بالمائة، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.