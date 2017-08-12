ذكر مسؤول أمني محلي ،اليوم السبت، أن شخصا لقي حتفه وأصيب عدة آخرين، في مظاهرات عنيفة احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

وقال قائد الأمن المحلي ويلسون نجينجا، إن شخصا قتل في كيسومو، وهي مقاطعة في غربي كينيا تعرف بأنها معقل للمعارضة.

وأضاف أن المتظاهرين نهبوا المحلات وأضرموا النيران فيها وسدوا الشوارع، ما دفع الشرطة إلى الرد بإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن نحو عشرين شخصا أصيبوا في ماتهري، وهي منطقة عشوائية في العاصمة نيروبي، فيما يعاني أربعة من جروح ناتجة عن طلقات نارية.

وأصر وزير الداخلية فريد ماتيانجي على أن الوضع هادئ في باقي أجزاء

كينيا.

وأعلنت اللجنة الانتخابية الكينية أمس الجمعة أن كينياتا، الذي يشغل المنصب منذ عام 2013، فاز بفترة ولاية ثانية لمدة خمس سنوات بحصوله على 27ر54 بالمئة من الأصوات. أما خصمه زعيم المعارضة رايلا أودينجا 72/ عاما/ فقد حصل على 74ر44 بالمئة من الأصوات.

وسيطرت المخاوف من حدوث اضطرابات على الانتخابات التي أجريت يوم

الثلاثاء في كينيا.

في عام 2007 مني أودينجا بهزيمة، وقتل 1200 شخص في أعمال العنف التي تلت

الانتخابات .