ذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن إسرائيل كريستال أحد الناجين من المحرقة النازية، والذي أقرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بأنه أكبر معمر في العالم، توفي في إسرائيل أمس الجمعة (11 أغسطس آب) عن 113 عاما.



وقالت موسوعة جينيس إن كريستال ولد في بولندا في 15 سبتمبر أيلول 1903 ونجا من معسكر أوشفيتز حيث قتل النازيون زوجته الأولى وطفليه وأفراد آخرين من عائلته. وتزوج مرة أخرى بعد الحرب وانتقل إلى إسرائيل في عام 1950.



وحصل كريستال على شهادة جينيس كأكبر رجل معمر في العالم في 11 مارس آذار 2016 عندما كان عمره 112 عاما و178 يوما. وتوفي يوم الجمعة في مدينة حيفا الساحلية عن عمر 113 عاما و330 يوما.

وتشير موسوعة جينيس إلى أن الفرنسية جين كالمنت هي الأطول عمرا بين البشر إذ توفيت في عام 1997 عن 122 عاما.