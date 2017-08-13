عواصم - إياد أحمد ووكالات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية استشهاد أربعة من جنودها المشاركين في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت مروحيتهم لخلل فني أدى الى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.

وذكرت وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) في بيان ان الجنود، هم: النقيب أحمد البلوشي والملازم أول طيار جاسم الزعابي والوكيل محمد الحساني والوكيل سمير أبوبكر.

في غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية في مدينة المخاء غرب اليمن بأن قوات التحالف العربي دمرت، امس، زورقا مفخخا ومسيرا لميليشيات الحوثي وصالح كان يستهدف ميناء المخاء.

وأوضحت المصادر أن الهجوم الفاشل وقع عند الثالثة فجرا بزورق كان موجها إلى سفن راسية في الميناء، وتم تدمير الزورق قبل وصوله إلى الهدف، بحسب ما أوردت قناة «العربية» الفضائية.