أكد سفير قطر في ألمانيا الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أن الجلوس على طاولة الحوار ودعم وساطة الكويت هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة بين الدوحة والدول الـ 4 المقاطعة لها.

وقال السفير القطري في مقابلة مع راديو «الصوت العربي» ونشرتها وزارة الخارجية القطرية امس: «نحن في دول الخليج نعتبر مثل اخوة في بيت واحد والإخوة عندما يكون هناك اختلاف بينهم في بيت واحد لا يغلقون الأبواب على بعضهم البعض أو يتهمون البعض ولكن لابد أن يجلسون على طاولة الحوار وإذا كان هناك أي اختلاف يتم حله عبر هذا السياق».

ولفت آل ثاني الى أن استمرار ما وصفه بـ «الحصار» على بلاده، سيتجاوز تأثيره منطقة الخليج فحسب بل سيمس المواطن العادي في أي مكان في العالم، وقال: «كلما زادت مدة الأزمة ستكون هناك صعوبات أكبر في إيجاد حلول، وتأثيراتها ليس فقط على قطر أو منطقة الخليج، يعني قطر وجدت بدائل، ولكن التأثير كما نحن نعلم أن منطقة الخليج تغذي العالم بأكثر من 40% من مصادر الطاقة، وإذا استمرت هذه الأزمة أكثر من ذلك فسينعكس هذا سلبا حتى على الشخص العادي في أي مكان بالعالم لأن أسعار الطاقة ستزيد سواء البترول أو الغاز وهذا بدوره سيؤثر على المنتجات الأخرى».

إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحافي امس، المملكة العربية السعودية بفتح خطوط مباشرة إلى جدة أمام الطيران القطري لتسيير الحج جوا، وفتح المنفذ البري أمام الحجاج ذوي الدخل المحدود.