شدد إقليم كردستان العراق أمس على تمسكه بإجراء استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر المقبل كما هو مقرر وذلك على الرغم من طلب أميركي بتأجيله.

وقال هوشيار زيباري مستشار رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني تعليقا على طلب نقله وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبارزاني «الموعد كما هو 25 سبتمبر لم يتغير».

وأضاف زيباري أن تيلرسون طلب ذلك خلال محادثة هاتفية مع بارزاني يوم الخميس الفائت.

وقال بيان صدر عن رئاسة كردستان العراق بعد اتصال تيلرسون «بخصوص تأجيل الاستفتاء، أوضح رئيس إقليم كردستان لوزير خارجية أميركا بأن الشراكة والتعايش السلمي الذي كان يشكل الهدف الرئيسي لكردستان مع دولة العراق في المراحل التاريخية المتعاقبة التي مر بها الجانبان لم يتحقق».

وأضاف البيان «لذلك سيمضي شعب كردستان في طريقه وسيقرر مصيره. وتساءل رئيس الاقليم من وزير الخارجية الأمريكي: ما الضمانات التي من الممكن أن يتم تقديمها لشعب كردستان بمقابل تأجيله للاستفتاء؟ وما البدائل التي ستحل محل تقرير المصير لشعب كردستان؟».

وتتخوف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن يشعل الاستفتاء المرتقب صراعا جديدا مع بغداد ويحول المنطقة لساحة اضطرابات إقليمية أخرى. كما تعارض تركيا وإيران وسورية، وجميعها تقطنها أعداد كبيرة من الأكراد، استقلال كردستان عن العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في يونيو الماضي إنها تخشى أن يصرف الاستفتاء الانتباه عن «أولويات أخرى أكثر إلحاحا» مثل هزيمة متشددي تنظيم داعش. من جهة اخرى، اكد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، أن «داعش» لم ينته في العراق أو الموصل، متوقعا استمرار القتال ضد التنظيم لثلاث أو أربع سنوات أخرى.

وقال ياور في مقابلة متلفزة بثتها قناة السومرية نيوز الإخبارية امس إن «عمليات داعش في المنطقة والعالم مستمرة، وبالنسبة لمدينة الموصل ما زالت العمليات مستمرة، حيث تم قتل ما يسمى بالقاضي الشرعي للتنظيم الإرهابي بعد تخفيه في عدة مناطق منذ فترة».

ميدانيا، قال النقيب في الشرطة العراقية حبيب الشمري إن تنظيم «داعش» شن 3 هجمات متزامنة شمال وشرق محافظة ديالى شرقي البلاد، استهدفت مناطق سكنية وقوات أمنية اسفرت عن إصابة 5 أشخاص بينهم عنصران من قوات البيشمركة.

وأوضح الشمري أن «مسلحي داعش شنوا هجوما باستخدام 3 قذائف هاون استهدفت مواقع تتمركز فيها قوات البيشمركة في ناحية جلولاء شمال شرق ديالى» مؤكدا ان «الهجوم اسفر عن اصابة عنصر بقوات البيشمركة بجروح».

وأضاف ان «اثنين من عناصر قوات البيشمركة اصيبوا بجروح مختلفة جراء تعرض دوريتهم الى انفجار عبوتين ناسفتين شمال شرق ديالى». وفي حادث امني اخر، قال الشمري ان «6 قذائف هاون اطلقها تنظيم داعش استهدفت مناطق سكنية في ناحية العظيم شمال محافظة ديالى وأسفرت عن اصابة اثنين بجروح والحاق اضرار مادية بعدد من المنازل وسيارات المدنيين».

وتابع ان «مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش فجروا عدة ابراج لنقل الطاقة الكهربائية باستخدام عبوات ناسفة شمال شرق ديالى»، مبينا ان «ناحية قرة تبة والقرى التابعة لها تعاني من انقطاع تام للتيار الكهربائي جراء تفجير الابراج».