عواصم - وكالات: وصف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، التهديد العسكري الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد كراكاس بأنه «جنون».

وقال بادرينو للتلفزيون الرسمي: «هذا درب من الجنون. هذا عمل شديد التطرف. هناك نخبة متطرفة تحكم الولايات المتحدة».

وأضاف «كجندي أقف مع القوات المسلحة الفنزويلية ومع الشعب. أنا واثق من أننا سنكون جميعا في الخطوط الأمامية للدفاع عن مصالح وسيادة فنزويلا الحبيبة».

من جهته، قال وزير الاتصالات الفنزويلي إرنستو فيلجاس: إن تصريح ترامب «تهديد لم يسبق له مثيل للسيادة الوطنية».

وأعلن ترامب مساء امس الاول انه يدرس خيارات للرد على الازمة السياسية المتصاعدة في فنزويلا تشمل تدخل الجيش الاميركي.

وأوضح ترامب للصحافيين في نيوجرسي «لدينا خيارات كثيرة لفنزويلا، بما في ذلك خيار عسكري محتمل اذا لزم الامر».

وتابع «لدينا قوات في كل انحاء العالم وفي اماكن بعيدة جدا. فنزويلا ليست بعيدة جدا والناس يعانون ويموتون»، مضيفا «ان الخيار العسكري هو بالتأكيد طريق يمكن ان نسلكه».

من جهة اخرى، أعلنت الخارجية البيروفية عن طرد سفير فنزويلا بسبب خرق كراكاس «للحكم الديموقراطي» في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، قبل ان ترد الاخيرة بالمثل بعد ساعات. وقالت الخارجية البيروفية: إن لدى السفير دييغو موليرو5 أيام لمغادرة البلاد.

وبعد ساعات ردت فنزويلا بطرد السفير البيروفي كارلوس روسي وحددت مهلة مماثلة له.

ووصفت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوتشينسكي بانه «عدو» لفنزويلا بسبب «التدخل باستمرار في الشؤون الداخلية للبلاد».