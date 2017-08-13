عواصم - وكالات: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينية اصابت بجروح طفيفة اسرائيليا طعنته بسكين بمنطقة باب العامود قرب البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت الشرطة ان الهجوم وقع قرب باب دمشق في القدس الشرقية، مشيرة الى ان المهاجمة فلسطينية في الثلاثين من العمر من سكان القدس، وقد اعتقلت في المدينة.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري قولها ان المرأة طعنت حارسا اسرائيليا واصابته بجروح طفيفة، مشيرة الى انه تم تحويله الى المستشفى فيما حولت المرأة الى التحقيق.

وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة الإسرائيلية لاحقت الشابة الفلسطينية في شارع السلطان سليمان، المؤدي إلى باب العامود وهو إحدى بوابات البلدة القديمة في المدينة، قبل اعتقالها.

وأشاروا إلى أنه لم يكن بحوزة الفتاة سكين عند اعتقالها.