استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 0.301 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 392ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 309ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.



وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار في تداولات يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي لم ترتقي لمستوى التوقعات وعززت من فكرة عدم قدرة البنك الإحتياطي الفيدرالي الامريكي على رفع اسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الحالي.