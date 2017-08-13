ناشدت سفارة دولة الكويت في واشنطن اليوم الاحد المواطنين والطلبة الكويتيين الابتعاد عن مناطق اعمال الشغب والصدامات التي تشهدها مدينة (شارلوتسفيل) في ولاية فرجينيا واتباع تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية بالولاية.

واوضحت السفارة في بيان لها "نظرا لاستمرار ملابسات هذا الحدث تناشد سفارة دولة الكويت جميع المواطنين والطلبة الكويتيين المتواجدين في ولاية فرجينيا سرعة التواصل معها ومع المكتب الثقافي في واشنطن في حال استجد أي طارئ على وضعهم وذلك على أرقام الطوارئ الواردة أدناه".

أرقام الطوارئ:

رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن

+12022620758

رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن

+12023202415

رقم طوارئ المكتب العسكري في واشنطن

+12028180666

رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن

+12023642104

واعربت سفارة دولة الكويت عن تمنياتها السلامة والامن لجميع المواطنين والطلبة الكويتيين.