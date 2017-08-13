أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاحد مقتل جنديين وثلاثة مسلحين في مواجهة مع قوات الامن بمحافظة (شوبيان) بولاية جامو وكشمير شمال البلاد.

ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن مدير عام الشرطة في الولاية القول ان اثنين من رجال الجيش استشهدا في تبادل اطلاق النار بينما اصيب ثلاثة اخرون وقتل ثلاثة مسلحين في مواجهة (زينابورا) في (شوبيان).

وكانت قوات الامن اطلقت عملية تطويق وبحث عقب تلقي معلومات عن وجود مسلحين في قرية (افنيرا) بمنطقة (زينابورا) امس واندلع تبادل اطلاق نار عنيف ادى الى اصابة خمسة جنود بجروح توفي اثنان منهم في مستشفى عسكري ويتم التحقق حاليا من انتماء المسلحين القتلى.

وتتهم نيودلهي اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم