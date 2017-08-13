أمرت نيابة شرق الإسكندرية، الأحد، بحبس سائقي القطارين المتسببين في وقوع حادث التصادم واثنين من مساعديهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدى الحادث، الذي وقع الجمعة قرب مدينة الإسكندرية، نتيجة اصطدام قطارين، إلى مقتل وإصابة العشرات من الركاب.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن النيابة قررت أيضا سحب عينات من بول ودم سائق القطار الذي اصطدم بالآخر، للكشف عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل موظفي القطارين، ومسؤولي محطات القطار القريبة من موقع الحادث، بعد الاستماع لأقوالهم.

والسبت أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق بتشكيل لجنة تضم عسكريين، لتحديد المسؤولين عن تصادم القطارين، الذي أدى إلى مقتل 42 راكبا وإصابة 133 آخرين.

ووقع الحادث عندما صدم قطار متجها إلى مدينة الإسكندرية، قطارا قادما من مدينة بورسعيد كان يقف على نفس القضبان.