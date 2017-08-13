أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الاحد ان إجمالي إيرادات المملكة للربع الثاني من السنة المالية 2017 بلغت 906ر163 مليار ريال سعودي (نحو 68ر43 مليار دولار امريكي) مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة عن الربع المماثل من العام الماضي.

وقال مساعد وزير المالية السعودي للشؤون الفنية هندي السحيمي في مؤتمر صحفي نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان ان الإيرادات غير النفطية بلغت 916ر62 مليار ريال (نحو 76ر16 مليار دولار).

وأشار السحيمي الى ان الإيرادات النفطية بلغت خلال الربع الثاني 99ر100 مليار ريال (نحو 9ر26 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 28 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكشف عن تطورات إيجابية في أداء ميزانية المملكة لهذا الربع والمتمثلة في المزيد من التقدم بالإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام وانخفاض العجز المالي مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

وأوضح ان إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 42ر210 مليار ريال (نحو 56 مليار دولار) مسجلا انخفاضا بنسبة 3ر1 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي فيما بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالي 23 بالمئة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.

وأضاف ان العجز في الربع الثاني بلغ 517ر46 مليار ريال (نحو 39ر12 مليار دولار) مسجلا انخفاضا بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي.

وأشار الى أن الدين العام ارتفع من 58ر316 مليار ريال (نحو 37ر84 مليار دولار) إلى 4ر341 مليار ريال (نحو 99ر90 مليار دولار) مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.