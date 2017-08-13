قال مسؤولون إن أمطارا غزيرة هطلت على نيبال اليوم الأحد مما أسفر عن سيول وانهيارات أرضية واسعة النطاق ورفع عدد القتلى في ثلاثة أيام من الأحوال الجوية السيئة إلى 49 شخصا.

وعدد الضحايا مرشح للارتفاع بعد الإبلاغ عن أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين. وأصيب 17 آخرين بجروح.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الأمطار الغزيرة، التي انهمرت أساسا على السهول الجنوبية للبلاد، أدت إلى إجلاء خمسة آلاف شخص من بيوتهم.

وتم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 30 شخصا أمس السبت.



وأضاف المسؤول أن أفرادا من الشرطة والجيش يواصلون عمليات البحث والإنقاذ بعد أن غمرت المياه أكثر من 34 ألف منزل.



وقدر الصليب الأحمر أن 100 ألف شخص تضرروا جراء هذه الكارثة. وقال مسؤول إن العاصفة قطعت وسائل الاتصال والكهرباء مما فاقم التحديات التي تواجه مساعي إنقاذ المواطنين وعرقل محاولات إمداد النازحين بالغذاء والماء.



والأمطار الموسمية التي تبدأ في يونيو حزيران وتستمر حتى نهاية سبتمبر أيلول مصدر مهم للمياه في نيبال التي تعتمد على الزراعة، ولكنها تسبب أيضا أضرارا واسعة النطاق كل عام.