حث رايلا أودينجا زعيم المعارضة في كينيا أنصاره على عدم التوجه إلى أعمالهم اليوم، واتهم الحكومة بالتخطيط سلفا لتزوير الانتخابات وقتل مؤيديه.

وقال أودينجا لحشد من نحو أربعة آلاف من أنصاره في كيبيرا أكبر الأحياء الفقيرة في نيروبي امس إن حزب «اليوبيل أراق دماء الأبرياء. ليس هناك عمل» في إشارة للحزب الحاكم.

وجاءت تصريحات أودينجا وسط موجة غضب في البلاد بعد إعادة انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا لولاية جديدة الأسبوع الماضي.

من جهة اخرى، قال مسؤولون وشهود إن الشرطة الكينية قتلت ما لا يقل عن 11 شخصا في حملة على الاحتجاجات في مدينة كيسومو والضواحي المحيطة بالعاصمة بعد اعادة انتخاب كينياتا.