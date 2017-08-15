أعلن وزير الاتصالات في بوركينا فاسو ريمي داندجينو، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف مطعما في العاصمة واغادوغو إلى 20.



وقال مسؤولون أمنيون إن بين 3 و4 مهاجمين وصلوا إلى المطعم أمس الأول على متن دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الزبائن.



ودشنت قوات الأمن عملية أمنية نجحت في إطلاق سراح 15 شخصا اتخذهم المهاجمون رهائن، كما قتلت الشرطة 3 مهاجمين، حيث أعلن وزير الاتصالات في وقت سابق انتهاء العملية.



هذا، وقد أدانت السعودية ومصر وتركيا وألمانيا وموسكو الحادث الارهابي، كما أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في بيان صدر عن مكتبها، عن تعازيها لشعب بوركينا فاسو، ولذوي الضحايا، كما أشار البيان الى أن الاتحاد الأوروبي يتضامن مع كل البلدان التي قتل مواطنوها في الهجوم، وأن الاتحاد سيواصل بحزم مكافحة الإرهاب.