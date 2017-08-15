أفرجت أجهزة الأمن الفلسطينية، أمس عن 6 صحافيين، تنفيذا لأحكام قضائية أصدرتها محاكم الصلح في مدن الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وبيت لحم (جنوبي) ونابلس (شمالي).



وأطلقت أجهزة الأمن سراح طارق أبو زيد من مدينة نابلس، الذي يعمل مراسلا صحافيا لقناة «الأقصى» الفضائية، وعامر أبوعرفة من الخليل، مراسل وكالة شهاب للأنباء.

كما أفرج عن الصحافيين ممدوح حمامرة من بيت لحم، وأحمد حلايقة من الخليل، وهما مراسلان لقناة «القدس»، إضافة إلى قتيبة قاسم (صحافي حر) من مدينة بيت لحم.



وفي وقت سابق امس، أصدرت محاكم الصلح في الخليل وبيت لحم ونابلس، قرارات بالإفراج عن الصحافيين الخمسة بكفالات مالية، في حين قررت إطلاق سراح الصحافي ثائر فاخوري، وهو مراسل في قناة «القدس» أيضا، دون تسجيل قضية ضده.