أدى هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقرين للأمم المتحدة في مالي الى سقوط تسعة قتلى هم جندي من قوة حفظ السلام ومتعاقد مدني وسبعة حراس ماليين، حسب ما أعلنت المنظمة الدولية، وذلك في آخر هجمات تطول بعثاتها في هذا البلد الأفريقي المضطرب.

وقتل احد جنود حفظ السلام التوغوليين وجندي مالي في هجوم امس الاول في مدينة دوينتزا في اقليم موبتي في وسط البلاد، وفقا لبعثة الامم المتحدة في مالي المعروفة اختصارا باسم (مينوسما). وقبل أن يحل المساء، اقتحم ستة رجال مسلحين بقنابل يدوية ورشاشات كلاشنيكوف مدخل بعثة الامم المتحدة في تمبكتو التاريخية ما أسفر عن مقتل 7 من حراسها.