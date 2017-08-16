نفذت القوات السعودية المشتركة ليلة اول من امس عملية عسكرية على معاقل تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة منطقة جازان.

وبحسب العربية، فإن القوات السعودية نفذت تلك العملية، بعد رصدها عبر تقنياتها، محاولة فصيل من الميليشيات تنفيذ هجوم بري على مواقع عسكرية سعودية قبالة «قرية القرن» في منطقة جازان، بدعم من عناصر أخرى تساندهم في الخلف، مهمتهم إطلاق القذائف نحو المواقع العسكرية السعودية.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات السعودية شكلت قوى راجلة لتنفيذ كمين عسكري يحاصر فصيل الميليشيات، وبمساندة من المدفعيات باستهداف منصات القذائف وعناصر الميليشيات بحسب الإحداثيات التي رصدتها الأجهزة التقنية.

وأكمل المصدر أنه نجحت الخطة العسكرية الموضوعة، واستطاعت القوات السعودية قتل العشرات من الحوثيين، مع تدمير خطوط الإمداد ومنصات القذائف التي كانت تساندهم من الخلف.

الى ذلك، قالت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن إشراق المقطري إن الحوثيين ارتكبوا آلاف الانتهاكات خلال 10 أشهر فقط.

وأضافت المقطري لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية امس أن الانتهاكات تنوعت بين تجنيد الأطفال والاعتقال والإخفاء وزرع الألغام، واستهداف المدنيين، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي أعاقت وصول المساعدات إلى المدنين، كما حولت المدارس لدروع بشرية. وأكدت المتحدثة باسم اللجنة أنه مازالت هناك الكثير من الانتهاكات تمارس في أغلب المحافظات وتحصد أرواح الضحايا المدنيين.