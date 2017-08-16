أعلن مجلس الوزراء السعودي امس الاول إنشاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان مجلس الوزراء السعودي قرر «الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي ـ العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر».

إلى ذلك، قال مسؤولون وأشخاص مقربون من ماجد النصراوي محافظ مدينة البصرة إنه استقال وسافر إلى إيران بعد أن بدأت هيئة لمكافحة الفساد التحقيق في اتهامات بحقه.

والنصراوي هو أرفع شخصية عامة تخضع للتحقيق في اتهامات بالفساد منذ انتخاب رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل 3 أعوام بناء على وعود من بينها محاربة الفساد.

وأصدرت هيئة النزاهة العراقية مساء أمس الأول بيانا يطلب من وزارة الخارجية في بغداد توجيه طلب لإيران لتسليم النصراوي.

وقال سياسي في البصرة مقرب من النصراوي إن الاتهامات بحقه مسيسة ومصدرها خصومه.

وقال: «باستطاعته السفر أينما شاء طالما ليست هناك عقبات قانونية تحول دون ذلك»، مؤكدا مغادرته البلاد إلى إيران. ورفضت أسرة المحافظ السابق التعليق وقالت رابطة محامين في البصرة إنه ليس له ممثل قانوني معروف.

في سياق آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ان معركة تحرير «تلعفر» لم تبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أنها بانتظار أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعلان ساعة الصفر لبدء عملية تحرير القضاء.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) أن العمليات المشتركة وضعت فكرة العمليات والخطط الخاصة بعملية تحرير قضاء تلعفر، مبينة ان القطاعات التي تشترك هي عراقية بكل صنوفها ومسمياتها.

وأضافت القيادة: «إن القطاعات العراقية تقوم حاليا بضربات استنزافية لقدرات عناصر داعش الإرهابية باستهداف مقرات السيطرة والتجمعات، ومستودعات الأسلحة، ومعامل التفخيخ، مشيرة إلى أن الضربات تكون وفق معلومات استخبارية من خلال القوة الجوية العراقية وهي مستمرة منذ فترة، داعيا الإعلاميين إلى الحصول على الأخبار من العمليات المشتركة حصرا».

هذا، وأقال وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي المتحدث باسم الوزارة عقب تصريحات أعلن فيها انطلاق عمليات استعادة مدينة تلعفر.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا أشارت فيه إلى أن الحيالي أصدر أمرا بإقالة العميد محمد الخضري من منصبه.

وقال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف اسمه إن الخضري أعيد إلى «المحاربين بعد تصريحه الذي أعلن فيه بدء معركة تلعفر».