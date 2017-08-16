طالبت حركة طالبان الولايات المتحدة امس في خطاب مفتوح موجه للرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب كل قواتها من أفغانستان وحثته على التوقف عن الاستماع إلى «العملاء» في كابول.

وقالت الحركة في الخطاب الموجه لترامب «أظهرت تجارب سابقة أن إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان لن ينتج عنه إلا مزيد من الدمار للجيش الأميركي وللقدرات الاقتصادية الأميركية».

وفي الخطاب المطول انتقدت طالبان من وصفتهم بأنهم «عملاء» و«قادة كاذبون وفسدة» و«خونة بغيضون» في الحكومة الأفغانية الذين يقدمون لواشنطن «صورا وردية» مفرطة التفاؤل عن الوضع في أفغانستان.

وقال الخطاب «وضع الحرب في أفغانستان أسوأ كثيرا مما تظنون» واضاف أن الأمر الوحيد الذي يمنع المتمردين من السيطرة على مدن كبرى هو خشيتهم من سقوط ضحايا من المدنيين. وانتقد الخطاب أيضا قادة عسكريين تقول طالبان إنهم «يخفون الأرقام الحقيقية لقتلاكم ومعاقيكم».

وقال «لاحظنا أنكم أدركتم الأخطاء التي ارتكبها من سبقوكم ولجأتم لمراجعة شاملة لاستراتيجية جديدة في أفغانستان إن عددا من أعضاء الكونغرس وقادة الجيش مشعلي الحروب في أفغانستان يحثونكم لتطيلوا أمد الحرب في أفغانستان لأنهم يسعون للاحتفاظ بامتيازاتهم العسكرية».