اعتبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني امس أن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب «وقتا طويلا» بسبب الازمة الديبلوماسية المستمرة منذ اكثر من شهرين.

وقال الوزير في لقاء مع صحافيين في الدوحة: ان قطر «كانت احدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون، ونحن ما زلنا نعتبر هذه المنظمة مهمة جدا بالنسبة لنا جميعا في هذه المنطقة».

ورأى الوزير أن المجلس «قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة، لكن للاسف فقد هذا العامل (الثقة) مؤخرا بسبب الازمة»، مضيفا ان «اعادة بناء الثقة مجددا ستحتاج الى وقت طويل». وتابع «نأمل استعادة هذه الثقة».

الى ذلك، انطلقت امس من مدينة إزمير التركية، ثاني سفينة تركية محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وتحمل السفينة 9 آلاف و50 طنا من الأغذية الجافة والفواكه والخضراوات، ومن المتوقع أن تصل إلى قطر في 26 أغسطس الجاري. في غضون ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، امس الاول: إن قطر تفتح جبهات عدة مع السعودية، مشيرا إلى أن الدوحة تسعى لتسييس الحج، وإعلامها يغطي أحداث العوامية بطريقة خبيثة.

وقال في سلسلة تغريدات على «تويتر»: إن الموقف القطري مكابر يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع السعودية ويرى أن تقويضه لأمن البحرين ومصر حق طبيعي «منطق اللامنطق» بحسب تعبيره. وغرد قائلا: «إن التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، ورغم ضجيجه فإنه يرمي في خيبته كل أوراقه أملا في تدخل خارجي يمكن الوساطة»، واصفا الأمر بأنه تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة.

وأضاف أنه «إذا كانت الإمارات المحرضة، فلم تسييس الحج؟ والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية؟ والاستدارة المخزية في ملف اليمن؟ موقف متخبط بعيد عن المنطق».

وقال قرقاش في تغريداته: «أما شعارات السيادة التي رفعت زيفا في بداية الأزمة فأطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها، سريع ومنحدر، كم تمنيت إدارة أعقل للأزمة في الدوحة».

واختتم قرقاش تغريداته قائلا: «للخروج من هذه المتاهة وهذا النفق المظلم أمام الدوحة فرصة للعودة للمنطق والواقع أساسه المطالب الـ ١٣ كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض».