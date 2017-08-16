قررت الحكومة التركية الثلاثاء ان تمدد لاربعة ايام العطلة الرسمية لعيد الاضحى المقبل بحيث تصبح عشرة ايام بهدف تنشيط قطاع السياحة.

وكانت عطلة الاضحى ستستمر خمسة ايام بين 31 اب/اغسطس والرابع من ايلول/سبتمبر تسبقها في 30 اب/اغسطس عطلة "عيد النصر" الذي يحيى ذكرى المرحلة الاخيرة من حرب الاستقلال في 1922.

لكن المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ اعلن مساء الثلاثاء اعتبار يومي الاثنين 28 والثلاثاء 29 اب/اغسطس عطلة بحيث بات للاتراك عطلة تستمر عشرة ايام مع احتساب عطلة نهاية الاسبوع التي تسبق اليومين المذكورين.

واوضح ان الهدف هو "اعطاء المواطنين وقتا لزيارة عائلاتهم وتنشيط قطاع السياحة وترك اثر ايجابي على التجارة".

وتاثرت السياحة التي تشكل نحو خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي، في شكل كبير بالتطورات السياسية والامنية في تركيا التي شهدت سلسلة اعتداءات دامية ومحاولة انقلاب في صيف 2016.

وبذلك، تراجعت عائدات السياحة بنحو ثلاثين في المئة.

لكن عدد الزوار الاجانب ازداد بنسبة 14 في المئة في الاشهر الستة الاولى من 2017.

ورفض البعض اضافة ايام عطلة استثنائية على غرار وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، لكن رئيس الاتحاد التركي لاصحاب الفنادق عثمان اييك ايد هذا الامر بشدة مؤكدا ان القطاع السياحي يحتاج الى "تنشيط".