رفضت سيدة زيمبابوي الأولى جريس موجابي تسليم نفسها للشرطة في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء بعدما تردد أنها هاجمت امرأة في فندق في جوهانسبرج.

وقال المتحدث باسم الشرطة فيشنو نايدو، الذى قال إنه لا يستطيع تسمية المشتبه بها قبل مثولها أمام المحكمة، ان خطة تسليم نفسها لم تنفذ.

وكان وزير الشرطة بجنوب أفريقيا فيكيلي مبالولا قد قال في وقت سابق اليوم إن جريس موجابي سلمت نفسها للشرطة وعلى وشك المثول أمام المحكمة .

وقال نايدو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كان هناك تفاوض مع فريقها القانوني لتسلم نفسها، ولكن ذلك لم يتحقق".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت موجابى ماتزال فى جنوب افريقيا.



وقال نايدو إنه لا يمكن اعتقالها حتى تصدر محكمة مذكرة توقيف.

وتوجد جريس 52 عاما، زوجة رئيس زيمبابوي روبرت موجابي، في جنوب أفريقيا حاليا لتلقي العلاج من إصابة في الكاحل تعرضت لها خلال حادث سير، حسبما أفاد موقع "نيوز 24" الإخباري .

وحدد الموقع هوية المرأة التي أهانتها موجابي بأنها عارضة الأزياء جابريلا إنجلس 20 عاما .

وقالت إنجلس للموقع إنها قامت بزيارة نجلي موجابي في فندق بمنطقة ساندتون الراقية في جوهانسبرج في وقت متأخر يوم الأحد.

ونقل الموقع عن إنجلس القول إنه :"عندما دخلت جريس لم أكن أعلم من تكون.

وتقدمت وهي تحمل سلك كهرباء وبدأت تضربني به".

وأشارت عارضة الأزياء إلى أن جريس موجابي اتهمتها بالإقامة مع ابنيها.

وقال كبير مسؤولي الأمن في إقليم جوتينج ،سيزاكيلي نكوسي-مالوباني إن جريس قد "انزعجت للغاية واستاءت" من التقارير التي قالت إن "الأشخاص من عينة جريس" لابد أن يُظهروا مثل هذا السلوك.

وقدمت بوسابهي نزومالو ،المتحدثة باسم نكوسي-مالوباني صورا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تظهر امرأة شابة مصابة في الرأس بإصابة خطيرة، قائلة إنها المرأة التي اعتدت عليها موجابي.

وتفيد التقارير بأن الحصانة الدبلوماسية لن تحمي موجابي ، لأنها كانت في جنوب أفريقيا في رحلة خاصة.

يشار إلى أن جريس موجابي من بين المرشحين المرجحين لخلافة زوجها 93 عاما الذي يحكم زيمبابوي منذ عام 1980 .