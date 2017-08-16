اعلنت تونس الثلاثاء انها احبطت "مخططا إرهابيا" يقضي بسيطرة عناصر من تنظيم داعش على بعض المناطق في الجنوب.

وافاد بيان لوزارة الداخلية ان "الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة تمكنت من الكشف عن مخطّط إرهابي كان يستهدف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة المتمركزة بالجنوب تحضيرا للسيطرة على المنطقة على غرار المحاولة الفاشلة التّي استهدفت مدينة بن قردان خلال مارس 2016".

والعام الماضي، شن عشرات من الجهاديين عمليات منسقة ضد منشآت آمنية في بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا بهدف "إقامة إمارة" تابعة لتنظيم داعش، وفق السلطات التونسية.

وقتل 13 من عناصر قوات الأمن وسبعة مدنيين، كما ادى الهجوم الفاشل الى مقتل ما لا يقل عن 55 من الجهاديين.

واضاف بيان الداخلية ان "المخطّط الإرهابي كان يهدف إلى استغلال حالة الاضطرابات الاجتماعيّة التّي شهدها الجنوب التّونسي ومساعدة عناصر ارهابيّة تنتمي إلى تنظيم "داعش" (...) للتسلل بقصد تنفيذ عمليّات ارهابيّة ومحاولة السّيطرة على مقرّات أمنيّة وعسكريّة".

واكد انه "خلال هذه العمليّة الاستباقيّة تم توقيف خمسة عناصر تكفيريّة وإدراج عدد من العناصر الإرهابيّة المتحصّنة بالفرار بليبيا بالتّفتيش".

ومنذ ثورة العام 2011، تواجه تونس حركة جهادية مسؤولة عن مقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة، اضافة الى مدنيين تونسيين وسياح أجانب.