اعلنت تونس امس انها احبطت «مخططا إرهابيا» يقضي بسيطرة عناصر من «داعش» على بعض المناطق في الجنوب.



وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة تمكنت من الكشف عن مخطط إرهابي كان يستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة بالجنوب تحضيرا للسيطرة على المنطقة على غرار المحاولة الفاشلة التي استهدفت مدينة بن قردان خلال مارس 2016».



واضاف بيان الداخلية ان «المخطط الإرهابي كان يهدف إلى استغلال حالة الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها الجنوب التونسي ومساعدة عناصر ارهابية تنتمي إلى تنظيم «داعش» (...) للتسلل بقصد تنفيذ عمليات ارهابية ومحاولة السيطرة على مقرات أمنية وعسكرية».



وأكد انه «خلال هذه العملية الاستباقية تم توقيف 5 عناصر تكفيرية وإدراج عدد من العناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار في ليبيا بالتفتيش».